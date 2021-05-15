Türkiye MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu

MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu

Türkiye

MSB etkisiz hale getirilen terörist sayısını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe Şimşek operasyonunda bir PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 15:15 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 111'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonuna katılan keskin nişancılarımız, saldırı hazırlığındaki PKK’lı bir teröristi gizlendiği mevzide etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 111 oldu" denildi.


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