MSB: Görüşmeler yarın devam edecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.
13 Kasım 2020, Cuma 18:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MSB’den yapılan bilgilendirmede, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" ifadelilerine yer verildi.
İHA