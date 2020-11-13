Türkiye MSB: Görüşmeler yarın devam edecek

MSB: Görüşmeler yarın devam edecek

Türkiye

MSB: Görüşmeler yarın devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

13 Kasım 2020, Cuma 18:53 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan bilgilendirmede, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ’daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlip başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir" ifadelilerine yer verildi.

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İHA


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