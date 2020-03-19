Türkiye MSB: İdlib'de 1 asker kalp krizi sonucu şehit oldu

MSB: İdlib'de 1 asker kalp krizi sonucu şehit oldu

Türkiye

MSB: İdlib'de 1 asker kalp krizi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 askerin, ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

19 Mart 2020, Perşembe 20:27 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA (DHA)

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