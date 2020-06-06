Türkiye MSB: İdlib’de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

MSB: İdlib’de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Türkiye

MSB: İdlib’de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda bir askerin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını bildirdi.

06 Haziran 2020, Cumartesi 01:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "İdlib’de 5 Haziran’da zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Stetoskop kulaklı doktor: Cemil Taşçıoğlu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye’ye haksızlık
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ’Kilit kavşak’ta araçlar durma noktasına geldi