Türkiye MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 7 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:02 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.


DHA

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