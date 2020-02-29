Türkiye MSB: Kanlı saldırı böyle engellendi

MSB: Kanlı saldırı böyle engellendi

Türkiye

MSB: Kanlı saldırı böyle engellendi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü tankerin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu.

29 Şubat 2020, Cumartesi 16:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Milli Savunma Bakanlığı 'dan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan mesaj;

İlgili Haberler
İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlanıyor

Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Bizi kim vurdu?
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Esad’ı tercih etmenin Rusya’ya bedeli olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 200 metrelik boru sahile vurdu