MSB: Kanlı saldırı böyle engellendi
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü tankerin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu.
29 Şubat 2020, Cumartesi 16:58 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı 'dan gelen açıklamada, ''Terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi'' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşılan mesaj;
https://twitter.com/tcsavunma/status/1233747016561430528
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