MSB o görüntüleri paylaştı: İmha ediliyor
MSB, Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında terörist mevzilerinin Türk Hava Kuvvetlerince imha edildiğini bildirdi.
03 Mayıs 2021, Pazartesi 22:41 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan paylaşımda operasyonlara ait videoya da yer verildi.
AA