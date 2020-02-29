Türkiye MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor

MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor

Türkiye

MSB: Ordumuz, rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.

29 Şubat 2020, Cumartesi 22:13 Son Güncelleme:
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MSB’nin Twitter hesabından, İdlib’deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, "Esed rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


AA

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