MSB: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48 oldu MSB: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 3 PKK’lı terörist ile birlikte, harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 48 oldu.