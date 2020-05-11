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Türkiye MSB: PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı

MSB: PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı

Türkiye

MSB: PKK/YPG’li teröristler Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG’li teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" açıklamasını yaptı.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 00:40 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG´li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı" ifadelerine yer verildi.


DHA

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