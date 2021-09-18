MSB: ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA ile harekat icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin de katıldığı ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) ile harekat icra edildiğini duyurdu.
18 Eylül 2021, Cumartesi 19:05 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam 9 ülkenin katıldığı ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1439250459114496003?s=20
DHA
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