Türkiye MSB: ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA ile harekat icra edildi

MSB: ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA ile harekat icra edildi

Türkiye

MSB: ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA ile harekat icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin de katıldığı ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) ile harekat icra edildiğini duyurdu.

18 Eylül 2021, Cumartesi 19:05 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam 9 ülkenin katıldığı ’REPMUS-21 Tatbikatı’nda HOSA Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi" denildi.


DHA

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