MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 7’nci ve 11’inci Komando Tugay Komutanlıkları ile 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca, Seferihisar’da bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde “Havan Atışları” icra edildi.







