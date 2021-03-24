MSB, Seferihisar'dan sıcak görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Seferihisar’da bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde “Havan Atışları” icra edildiğini bildirdi.
24 Mart 2021, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 7’nci ve 11’inci Komando Tugay Komutanlıkları ile 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca, Seferihisar’da bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde “Havan Atışları” icra edildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1374705619219968009
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