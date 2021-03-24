Türkiye MSB, Seferihisar'dan sıcak görüntüleri paylaştı

MSB, Seferihisar'dan sıcak görüntüleri paylaştı

Türkiye

MSB, Seferihisar'dan sıcak görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Seferihisar’da bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde “Havan Atışları” icra edildiğini bildirdi.

24 Mart 2021, Çarşamba 16:39 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Ege Ordusu Komutanlığına bağlı 7’nci ve 11’inci Komando Tugay Komutanlıkları ile 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığınca, Seferihisar’da bulunan Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde “Havan Atışları” icra edildi.



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