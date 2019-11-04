Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda sivillere, tarihi/dini yapılara, çevreye zarar verilmedi, Tel Abyad ve Rasulayn'daki kiliseler harekattan etkilenmedi." ifadelerine yer verildi.

"Her türlü gayret sarf edilmektedir"

Açıklamada, "Askerlerimiz tüm etnik ve dini yapılar ile yakından ilgilenmekte, tüm ihtiyaçların giderilmesi için de her türlü gayret sarf edilmektedir." denildi.

Açıklamada dini yapıların fotoğrafları da paylaşıldı.