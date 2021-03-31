MSB son dakika duyurdu! Teröristlere bir darbe daha...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
31 Mart 2021, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
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