Gündem MSB son dakika duyurdu! Teröristlere bir darbe daha...

MSB son dakika duyurdu! Teröristlere bir darbe daha...

Gündem

MSB son dakika duyurdu! Teröristlere bir darbe daha...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

31 Mart 2021, Çarşamba 10:05 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. 


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