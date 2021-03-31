MSB son dakika duyurdu! Teröristlere bir darbe daha...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.



