MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 DEAŞ'lının yakalandığını açıkladı.
24 Eylül 2021, Cuma 16:16 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
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