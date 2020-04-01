MSB: Yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçak İtalya'ya indi
Milli Savunma Bakanlığı, corona virüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi.
01 Nisan 2020, Çarşamba 18:52 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı. MSB, kendilerine ait fabrika ve dikim evlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ya ait uçakla göndermişti.
AA
https://twitter.com/tcsavunma/status/1245372465544650752
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