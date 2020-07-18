Türkiye MSB: Yükümlülerimizin 6'sında corona virüs tespit edildi

MSB: Yükümlülerimizin 6'sında corona virüs tespit edildi

Türkiye

MSB: Yükümlülerimizin 6'sında corona virüs tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerin 6'ında corona virüs tespit edildiğini açıkladı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 00:59 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında COVİD-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi. 

ANKARA (DHA


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