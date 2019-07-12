CUMHURBAŞKANLIĞINDAN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN KISA FİLM

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı kısa filmin de yer aldığı bir mesaj yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan mesajda, "FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine 'dur' diyen asil milletimizi saygıyla selamlıyor, vatanı için canını veren sivil, asker, polis tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda 15 Temmuz şehitlerinin aziz hatıraları için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan kısa filme de yer verildi.