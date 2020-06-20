Türkiye MSB’den, MSÜ sınavındaki ’koronavirüs’ iddialarına ilişkin açıklama

MSB’den, MSÜ sınavındaki ’koronavirüs’ iddialarına ilişkin açıklama

Türkiye

MSB’den, MSÜ sınavındaki ’koronavirüs’ iddialarına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında bazı öğrencilere ’koronavirüs’ bulaştı iddialarına ilişkin, "Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.

20 Haziran 2020, Cumartesi 00:55 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavında bazı öğrencilere koronavirüs bulaşığı iddiasına ilişkin, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının bütün aşamalarının planlama ve icrası ÖSYM Başkanlığınca yapılmakta, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinin sınavının planlanması, icrası, personel görevlendirmesi ya da yer tahsis edilmesi gibi hususlarda herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri ile yapılan koordinede medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı, sadece Kocaeli ilinde COVID-19 hastası bir öğrencinin sınava girdiğinin tespit edildiği, akabinde aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 gözetmene test yapıldığı ve tamamının sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilmiştir."

DHA

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