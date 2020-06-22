MSB'den Pençe-Kaplan operasyonu açıklaması: Başarıyla devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.
22 Haziran 2020, Pazartesi 18:47 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1275083746681786369
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