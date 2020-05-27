MSÜ ne zaman? MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ÖSYM her yıl belirlenen tarihlerde merkezi sınavları gerçekleştiriyor. Bu yıl corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen sınav tarihleri yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile duyurulmuştu. MSÜ sınavının haziran ayında uygulanacağı açıklanmıştı. Şimdi gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. Peki MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan MSÜ ( Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) için geri sayım başladı. Corona virüsü nedeniyle ertelenen sınava haftalar kala, MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınava hazırlanan adaylar bir yandan da MSÜ 2020 tarihini araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ 2020 ne zaman? İşte, MSÜ sınav yerleri ve sınav tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, askeri öğrenci seçme sınavının 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı?

14 Haziran tarihinde yapılacak olan MSÜ 2020 sınavının giriş yerleri genellikle sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu bilgiler kapsamında MSÜ sınav yerlerinin 4 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Ancak konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Detayları haberlerimizde paylaşacağız.



