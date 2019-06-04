MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

17 Mayıs'ta MSÜ tercih işlemleri sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak isteyen on binlerce öğrenci tercihlerin sonuçlarını merak ediyor. Aradan geçen 18 günün ardından sonuçlara ilişkin aramalar sıklaşmış durumda... işte ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları hakkında Üniversite'den ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene 24 Nisan - 11 Mayıs arası alınan tercihlerin sonuçları 21 Haziran'da açıklanmıştı. Bu süre baz alındığında 2019 MSÜ tercih sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanması bekleniyor.