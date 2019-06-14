MSÜ tercih sonuçları açıklandı! MSÜ tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ tercihleri son olarak 17 Mayıs'ta alınmıştı. Üniversite adayları yaklaşık bir aydır tercih sonuçlarını araştırıyordu. Bugün Milli Savunma Bakanlığı adayların sabırsız bekleyişine son verdi.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir yoğunluk oluştu. Sayfada zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor. Sonuçlara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI

FİZİKİ DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Aday öğrencilerin değerlendirilmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde yer alan boy ve kilo sınırları esas alınır. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Yaşının gerektirdiği boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından seçim aşamalarına katılamazlar. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilir ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilir.

İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlar kesindir ve tekrar itiraz edilemez. Askeri Öğrenci Adayları için Boy-Kilo Sınırları kılavuzda yer alan TABLO-2’de gösterilmiştir. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları anılan tablodaki 165 cm -190 cm (dahil) arasında olacaktır.