Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenci olmak hayali kuran adayların yoğun ilgi gösterdiği 2021 MSÜ tercih sonuçlarında sona gelindi. Üniversite tarafından yapılan açıklama ile 2021-2022 eğitim öğretim döneminde MSÜ’de eğitim almak için tercihte bulunan adaylar mülakat öncesindeki son adımı da geçmiş oldu…

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın nefesini tutarak beklediği haber sonunda geldi. Milli Savunma Üniversite’sinden yapılan açıklamayla 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

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Diğer yandan tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğredikten sonra, tercih sonuçlarında istedikleri bölüme girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarihlerde evrak kontrolü, fiziki yeterlilik ve kişilik değerlendirme gibi bazı testlere tabi tutulacak.