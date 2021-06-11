Türkiye MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Türkiye

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı: 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşen 2021 MSÜ sınavının açıklanmasının ardından adaylar, tercih sonuçlarını beklemeye başlamıştı. Heyecanla beklenen haber ise Milli Savunma Üniversitesi'nden geldi ve 2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı, İşte MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı…

11 Haziran 2021, Cuma 13:32 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Üniversitesi’nde öğrenci olmak hayali kuran adayların yoğun ilgi gösterdiği 2021 MSÜ tercih sonuçlarında sona gelindi. Üniversite tarafından yapılan açıklama ile 2021-2022 eğitim öğretim döneminde MSÜ’de eğitim almak için tercihte bulunan adaylar mülakat öncesindeki son adımı da geçmiş oldu…

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce adayın nefesini tutarak beklediği haber sonunda geldi. Milli Savunma Üniversite’sinden yapılan açıklamayla 2021 MSÜ tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

2021 MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Diğer yandan tercih sonuçlarının erişime açılmasının ardından adaylar bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğredikten sonra, tercih sonuçlarında istedikleri bölüme girmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarihlerde evrak kontrolü, fiziki yeterlilik ve  kişilik değerlendirme gibi bazı testlere tabi tutulacak.

 

 

 

 

 

 

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