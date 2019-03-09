Muazzez Ersoy Lady Gaga'ya benzedi
Muazzez Ersoy'un konser afişi, sosyal medyada oldu. Ersoy, verdiği poz ile ABD'li pop şarkıcısı Lady Gaga'ya benzetildi
Sanatçı Muazzez Ersoy'un konser afişi sosyal medyada olay oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, 60 yaşındaki Ersoy'un fazla fotoşop nedeniyle Lady Gaga'ya benzediğini yazdı.
'FOTOŞOKUN AYARI KAÇINCA'
Lady Gaga-Muazzez Ersoy benzetmesi yapan isimlerden biri de müzik yazarı Mehmet Tez oldu.
Tez, sosyal medya hesabından Muazzez Ersoy'un konser afişini paylaşıp, 'Fotoşokun ayarı kaçınca Lady Gaga olmuş' dedi.