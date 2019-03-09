Sanatçı Muazzez Ersoy'un konser afişi sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 60 yaşındaki Ersoy'un fazla fotoşop nedeniyle Lady Gaga'ya benzediğini yazdı.

'FOTOŞOKUN AYARI KAÇINCA'

Lady Gaga-Muazzez Ersoy benzetmesi yapan isimlerden biri de müzik yazarı Mehmet Tez oldu.

Tez, sosyal medya hesabından Muazzez Ersoy'un konser afişini paylaşıp, 'Fotoşokun ayarı kaçınca Lady Gaga olmuş' dedi.



