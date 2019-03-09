Muazzez Ersoy Lady Gaga'ya benzedi

Muazzez Ersoy'un konser afişi, sosyal medyada oldu. Ersoy, verdiği poz ile ABD'li pop şarkıcısı Lady Gaga'ya benzetildi

09 Mart 2019, Cumartesi 20:07
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Muazzez Ersoy Lady Gaga'ya benzedi

Sanatçı Muazzez Ersoy'un konser afişi sosyal medyada olay oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, 60 yaşındaki Ersoy'un fazla fotoşop nedeniyle Lady Gaga'ya benzediğini yazdı.

'FOTOŞOKUN AYARI KAÇINCA'

Lady Gaga-Muazzez Ersoy benzetmesi yapan isimlerden biri de müzik yazarı Mehmet Tez oldu.

Tez, sosyal medya hesabından Muazzez Ersoy'un konser afişini paylaşıp, 'Fotoşokun ayarı kaçınca Lady Gaga olmuş' dedi.


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