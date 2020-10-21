Müberya Sağlam 2020 sonbahar-kış gelin makyajını anlattı

Makyaj Sanatçısı Müberya Sağlam, yeni evleneceklere tavsiyelerde bulundu. Doğru gelin makyajının nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Sağlam, “Her kadın, en özel günlerinden biri olan düğününde mükemmel ve kusursuz bir makyaja sahip olmak ister. Bir gelinliği tamamlayan ve o gün bir kadının peri masalından çıkmış gibi görünmesini sağlayan şey kuşkusuz makyajdır. Bu yüzden doğru makyaj seçimi çok önemli” ifadelerini kullandı. “Kadınların yüz hatlarına göre makyaj uygulaması yapılması lazım” şeklinde konuşan Sağlam, “Yuvarlak yüz hatlarına sahip bir kadınla, kare yüz hatlarına sahip bir kadının makyajları aynı olmamalı. Aynı şekilde kalp, dikdörtgen ve oval yüz hatlarına sahip kadınlar da kendilerine uygun makyajı yaptırmalı” dedi.

Sağlam, “Makyaj yaptırmadan önce bir kadının mutlaka kendi yüz hatlarını tanıması lazım. Kadınlar, yüz hatlarını şöyle tespit edebilirler; öncelikli olarak başlarını dik tutarak ve mimiksiz bir yüz ifadesinde durarak tam karşıdan bir fotoğraflarını çektirsinler. Fotoğrafın çıktısını aldıktan sonra, alında açılan saçların bitiş noktalarına, şakaklara, çene çıkıntılarına ve çenenin uç noktalarına nokta koysunlar. Bu noktaları birleştirerek bir şablon çıkarsınlar. Bu şablon kadınların hangi yüz tipine sahip olduklarını görmelerini sağlar” ifadelerini kullandı.

Oval yüz hatlarına sahip kadınlar çok şanslı

Doğru gelinliğin ancak doğru saç ve makyajla tamamlanması ile kusursuz bir görüntünün elde edileceğini vurgulayan Sağlam, “Oval yüz hatlarına sahip kadınlar en şanslı gruptadır. Diğer tüm yüz tiplerinde uygulama, yüzün şeklini ovale yaklaştırmak için yapılır. Örnek vermek gerekirse, yuvarlak yüz tipine sahip bir kadına makyaj yaparken, elmacık kemiklerini öne çıkaran gölgelendirmeler ve teknikler kullanıyoruz.

Bu yüz hatlarına sahip gelinlerimizin makyajlarında odak noktalarını göz ve dudak bölgesine odaklıyoruz. Bu sayede daha uzun ve ince bir yüz görünümü elde ediyoruz. Kare yüz hatlarına sahip gelin adaylarında ise fondöteni elmacık kemiklerinin hemen altına, burun bölgesinin kenarlarına ve çenenin en köşe bölgesine uyguluyoruz. Allık kullanarak elmacık kemiklerinden şakaklara doğru bir hat çiziyoruz. Ruju üst dudağa daha yoğun sürerek, yüzü olduğundan daha uzun gösteriyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Farklı makyaj teknikleri ile kadınların en özel günlerinde yanlarında olduklarını söyleyen Sağlam, “Ben daha çok natural makyajdan yanayım. Tabi ki gelinin, o gün düğünde en özel ve en güzel kadın olması gerekiyor. Ancak abartılı makyajlar güzellik yerine rüküş olunmasına yol açıyor” dedi.

“Düğünden önce mutlaka makyaj sanatçınızla tanışın”

Gelin adaylarına tavsiyelerde bulunan Sağlam, “Düğün öncesinde gelin adayları makyajcıları ve makyaj ortamını görmek adına salonu ziyaret edebilirler. Gelin adaylarının düğün makyajı öncesinde makyaj salonunu ziyaret etmelerini ve makyaj uzmanı ile tanışmalarını tavsiye ediyorum.” İfadelerini kullandı.