Mücadelen devam ediyor Neslican

Kansere karşı verdiği mücadeleyle Türk halkının sevgisini kazanan Neslican'ın ölümü sonrası babası, kendini hasta çocuklara adadı. Nadir görülen bir sinir hastalığının pençesinde olan Meryem için yardım kampanyası başlattı.

NCL ile savaşan 8 çocuk var

Neslican Tay'ın Manisa'da yaşayan babası Fahri Tay, beyincik erimesi olarak bilinen bir tür ölümcül sinir hastalığı olan NCL ile mücadele eden 3 yaşındaki Meryem'in derdine çare olmak için change.org'da kampanya başlattı. Fahri Tay "Türkiye'de beyincik erimesi olarak bilinen ölümcül NCL ile mücadele eden 8 çocuk var. Meryem onlardan biri. Bu hastalığın ilerlememesi pahalı bir ilaçla mümkün. Bakanlık ilacı onayladı. Ancak SGK ödemedi" dedi.

'Yardım edin, kızım yaşasın'

Fahri Tay, "Meryem ve diğer çocuklar için süre daralıyor. Kaybedecek bir saniyeleri bile yok. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen elinizi çabuk tutun, bu melekleri kurtaralım" çağrısı yaptı. Anne Sevnaz Karaman ise "Kızım Meryem 1.5 yıldır bu hastalıkla savaşıyor. Bu ilacı almazsak kızım günden güne eriyecek ve kızımı kaybedeceğim. Kızımı kaybetmek istemiyorum, bu ilaca acil ihtiyacımız var" dedi.

Işıl Cinmen- POSTA