Mucize 2: Aşk filminin setinden yeni görüntüler

“Mucize 2: Aşk” filmi, ilginç set görüntüleriyle merak uyandırmaya devam ediyor. Onlardan biri de çamur banyosu sahnesi oldu. Kameraya eğlenceli şekilde yansısa da o sahne Mert Turak, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Sinan Çalışkanoğlu, Deniz Oral, Erol Aksoy ve Meray Ülgen’e zor anlar yaşattı.

ÇEKİMLERE ARA VERİLDİ

Foça’da ekim ayında gerçekleşen ve gün boyu süren çekim öncesi oyuncular teknik ekip tarafından çamura bulandı. Ardından hepsi de senaryo gereği denize girip çamurdan arındı.

Çekimin hemen sonrasında Erdal Özyağcılar ve Fikret Kuşkan hastalandı. Mahsun Kırmızıgül sete iki gün ara vermek zorunda kaldı.