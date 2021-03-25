Amasya'da, 7 aylık hamile Müjgan Yiğit (27) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Talihsiz kadının sezaryenle alınan bebeği ise dün taburcu edildi. "Ali Asaf" ismi verilen bebeğin babası Sinan Yiğit (32) Sabah'a konuştu. Baba Yiğit, "Eşim hamileyken oğlumuzun adının 'Ali Asaf' olmasını istiyordu" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Kovid-19'a yakalanan 7 aylık hamile Müjgan Yiğit, yaklaşık 10 gün önce durumunun ağırlaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, bebeği ise sezaryenle hayata tutunmuştu. Geride kucağına alıp koklayamadığı oğlunu, 7 yaşındaki kızı Miray Sude ve acılı eşini bırakan Müjgan Yiğit, yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

BEBEĞİN KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Mucize bebek Ali Asaf ise dün tedavi gördüğü Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu oldu. Asaf bebekle doğduğu andan itibaren özel olarak ilgilenen Dr. Öğr. Üyesi Yalçıner Erdoğan, bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sezaryenle alınan bebeğe Kovid-19 testi yapıldığı ve negatif olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dolayısıyla bebeğimizde antikora rastlanmadı. Sağlık durumu gayet iyi. Bebeği taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

'ODASINI HAZIRLADIK'

Eşini kaybeden ancak mucize bebek Ali Asaf'ı kucağına alan baba Sinan Yiğit, SABAH'a konuştu. Ömrü yettiğince kızı Miray Sude ve oğlu Ali Asaf'a hem annelik hem babalık yapacağını söyleyen Yiğit, "Eşim hamileyken oğlumuzun adının babamın ismi 'Ali Asaf' olmasını istiyordu. 8 yıl önce evlenmiştik. Büyük kızıma annem bakacak. Yeni doğan çocuğumla ise hem ben hem ablam ilgileneceğiz.

Odasını hazırladık. Borç, harç Taşova ilçesinden bir ev satın almıştık. 90 bin lira borcumuz kaldı. İşkur aracılığıyla 6 aydır sigortam yatırılıyordu. Kendim de bir kahvede çalışıyordum. Bu ay sigortam bitecek. Amasya Valimiz Mustafa Masatlı bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizi evimizde de ziyaret edecek. Devletimizin beni yalnız bırakmayacağını biliyordum" dedi.







