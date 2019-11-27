Mucize Doktor 12 bölüm fragmanı! Mucize Doktor 11. bölüm özeti

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekrana damga vuran Fox TV'nin Mucize Doktor'u, 28 Kasım Perşembe akşamı 12. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Mucize Doktor 12. bölümde neler yaşanacak? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un 12. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Ali, zor da olsa patolojiye alışmaya çalışmaktadır. İşin kötüsü; artık Nazlı da onun cerrahiye geri dönmesine yardım etmeyecektir. Aynı sırada bütün cerrahi ekibi, olağanüstü boyutlarda bir tümörü olan bir hasta için seferber olur. Ama adamı öldürmeden tümörü çıkarmak imkansız gibidir. Öte yanda Beliz yeni doğum yapan arkadaşıyla ilgili korkunç bir şüpheye düşer. İki vakanın da tam kıyısında duran Ali, eğer cerrahiye dönecekse, bunu kendi başına başarmak ve hiç yapmadığı bir şey yapmak zorundadır.

Mucize Doktor 12 bölümde neler olacak?

Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı, dünyaca ünlü dizi The Good Doctor uyarlaması Mucize Doktor'un 28 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 12. yeni bölümünden heyecan verici bir fragman yayınlandı.

Bir hastasına yanlış tedavi uygulayarak ölümüne sebep vermek suçlamasıyla Nazlı'ya bakanlık tarafından soruşturma açılıyor. Ali ise Nazlı'ya yardım etmek için herkesi örgütlüyor. Kurulda ifade veren Nazlı aldığı kötü haberle yıkılıyor.

Doktor Nazlı'ya Sağlık Bakanlığı tarafından idari soruşturma açılıyor. Ali ise Nazlı'nın yanında olduğunu söyleyerek Ferman'dan da destek istiyor.

Mucize Doktor 12. bölüm 1. fragmanı





Mucize Doktor 12 bölüm 2. fragmanı







