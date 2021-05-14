Magazin Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı

Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı

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Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı

Perşembe akşamları FOX'ta izleyiciyle buluşan, MF Yapım imzalı Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı.

14 Mayıs 2021, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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FOX'un MF Yapım, Asena Bülbüloğlu imzalı başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Mucize Doktor dizisi için final kararı alındı. Yapım şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mucize Doktor dizisinin 27 Mayıs perşembe akşamı yayımlanacak 64. bölümüyle ekranlara veda edeceği duyuruldu.


https://www.instagram.com/p/CO2SdMOD2tL/


MF Yapım'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…”


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