Büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisinde bu haftaki bölüm bir hayli merak uyandırdı. Evlendikten sonra uzun bir süre oyunculuğa ara veren güzel oyuncu Yasemin Özilhan, daha önce yapmış olduğu bir röportajında tüm vaktini eşine ve çocuklarına ayırdığını söyleyerek ''Oyunculuk bitti'' demişti. Ekranlara gelen yeni bölüm fragmanında büyük bir sürpriz yaşandı. Sevilen oyuncu yeniden ekranlara döndü. Yasemin Özilhan kimdir,nereli? İşte Yasemin Ergene Özilhan hakkında merak edilenler.

Mucize Doktor'da Yasemin Ergene Özilhan sürprizi

Yasemin Ergene Özilhan, daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Ela karakteri ile Mucize Doktor’un yeni bölümünde yer alacak. İşte Mucize Doktor 14. bölüm 2. fragman…





Yasemin Özilhan kimdir?

Yasemin Ergene Özilhan, Almanya’nın Hamburg şehrinde 22 Ocak 1985 tarihinde doğdu. Doktorlar, Aşk Oyunu, Koçum Benim gibi dizilerde rol aldı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olan Yasemin Ergene Özilhan 16 Temmuz 2011 tarihinde iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Emine (d.2012) ve Ela (d.2013) adında iki kızı vardır.