Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisi, ekrana getirildiği ilk günden bugüne kadar izleyenlerden büyük ilgi gördü. Bihter Dinçel'in hayat verdiği Selvi Hemşire karakteri ise iyi kalbi ve yardımseverliğiyle gönüllere taht kurdu. Bihter Dinçel'in hayatına dair detaylar merak edilirken, eşinin de kendisi gibi ünlü bir oyuncu olduğu çıktı.

Ünlü oyuncu Bihter Dinçel, Ekmek Teknesi dizisinde Nusret karakteri ile karşımıza çıkan Savaş Dinçel'in oğlu, Barış Dinçel ile evli. Barış Dinçel, bir dönem efsane dizi İkinci Bahar'da Timuçin karakterine hayat vermişti.

Yağmur Ali adında bir oğulları olan çift, Instagram'da aile yaşantılarına dair bol bol fotoğraf paylaşıyor.



