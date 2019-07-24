Mucize gibi kaza... Yara almadan kurtuldular

Latife Terziler yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Betonköprü Caddesi üzerindeki Devlet Su İşleri sulama kanalına devrildi.

KENDİ İMKANIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanıyla araçtan çıkan anne ve 4 yaşındaki oğlu, kazadan yara almadan kurtuldu.

YOL, BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.



