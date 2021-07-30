Muffinlerle sayılar

MALZEMELER

Birkaç kâğıt, keçeli kalemler, renkli düğmeler ve yapıştırıcı / Yaş: 3+





NASIL OYNANIR? İlk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıtlar üzerine muffinler çiziniz ve dilediğiniz gibi boyayınız. Boyadığınız bu muffinlerin alt kısmına farklı sayı değerlerini yazınız. Çocuğunuzdan o sayı kadar düğmeleri kullanıp kekleri süslemesini isteyiniz.