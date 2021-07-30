Muffinlerle sayılar
Çocukların sayıları tanıması, matematiğe attıkları ilk adımdır. Bu sebeple sayı kavramını doğru şekilde öğrenmeleri için sayılara dayalı oyunlar bu konuda hem sizin hem de onların en büyük destekçileri olur.
30 Temmuz 2021, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Birkaç kâğıt, keçeli kalemler, renkli düğmeler ve yapıştırıcı / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR? İlk olarak çocuğunuzla birlikte kâğıtlar üzerine muffinler çiziniz ve dilediğiniz gibi boyayınız. Boyadığınız bu muffinlerin alt kısmına farklı sayı değerlerini yazınız. Çocuğunuzdan o sayı kadar düğmeleri kullanıp kekleri süslemesini isteyiniz.
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