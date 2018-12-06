



Birgül Memiş, Müge Anlı'nın programında anlattıklarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Evli olduğu sırada başka birisine aşık olan ve çocuğunun aşık olduğu adamdan olduğunu söyleyen Birgül Memiş'in 3. bir adamla evli olduğu ortaya çıktı.

Hayat hikayesi günlerce konuşulan Memiş aynı programda tecavüze uğradığını da itiraf etti. Müge Anlı'da Birgül Memiş olayında dün DNA testi de yapıldı.

DNA TESTİ SONUCU AÇIKLANDI

DNA testi sonuçları bugün canlı yayında açıklandı. Sonuca göre 4 yaşındaki Görkem'in babası, Birgül'ün eski eşi Faruk Bey değil.

FARUK CANLI YAYINDA BİRGÜL'E SALDIRDI

Müge Anlı canlı yayında yaptığı açıklamada, yapılan 19 ayrı test sonucunda Görkem'in babasının Faruk olamayacağını duyurdu. Bu sözlerin üzerine Faruk canlı yayında Birgül'e saldırıda bulundu. Programda saldırının ardından apar topar reklama gidildi.

"FARUK'UN YAPTIĞI DOĞRU DEĞİL"

Müge Anlı Birgül'ün Faruk'a çocuğun kendisinden olmadığını fakat bu durumun köy yerinde yanlış karşılanacağını düşündüğü gerekçesiyle böyle bir saldırıda bulunduğunu söyledi. Anlı, "Faruk biraz bunu bence arbalarına bir tepki olarak verdiğini düşünüyorum. Faruk'un da aklında soru işaretleri var. Sakinleşsin konuşacağız" dedi.

"İLK KOCAMI SEVMİYORDUM"

Birgül Memiş daha önceki programda "18 yaşında ailemin zoruyla evlenmeye mecbur bırakıldım. Kocamı sevmiyordum. Evli olduğum süreçte annemle birlikte bitmiş inşaatları temizliyorduk. Orada birisiyle tanıştım ve çocuk ondan oldu." açıklamalarında bulundu.

"Faruk Bey, kendisinden olmadığını bildiği halde neden çocuğu vermiyor?" sorusu üzerine ise Birgül Memiş, "Eski eşim bana inat çocuğumu vermiyor. Çünkü benimle barışmak istiyor. Ama ben evliyim. Onunla barışmak istemiyorum" yanıtını verdi. Genç kadın ardından, "İlk eşimin çocuğu olmuyordu. 2,5-3 sene beraber yaşadık. Bana ve çocuğuma şiddet uyguluyordu" ifadelerini kullandı.

Şimdiki eşiyle imam nikahlı olduğunu da söyleyen 24 yaşındaki Memiş, "Neden resmi nikah kıymadınız?" sorusuna ise "Biraz zaman istedi resmi nikah kıymak için. Ben de kendisine zaman tanıdım" dedi.

Memiş mahkemede çocuğun velayetini verme sebebini ise "O zaman sokakta kalıyordum. Çocuğu kendimle beraber sokakta rezil edemezdim” sözleriyle açıkladı.

Gerçek babasının çocuğu istemediğini de belirten Memiş, "O madde içip satan bir insan. O zamanlar böyle birisi olduğunu bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Şimdi çocuğu istese dahi vermem” dedi.

Müge Anlı'nın “Çocuğun başkasından olduğunu söylemeye korkmadın mı?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını veren Memiş, "Ben yüzde yüz eminim. Kendi çocuğumun kimden olduğunu bilmeyecek miyim?" diyerek DNA testi yapılmasını istedi.