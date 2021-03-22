Uzun yıllardır atv ekranında program yapan Müge Anlı’nın, bu kez de Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen için çalışacağı ileri sürüldü. Müge Anlı’nın ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın radarında olduğu belirtildi.

MÜGE ANLI'NIN KAPISINI ÇALDI!

MedyaTava'da yer alan habere göre, Müge Anlı’nın programlarında çarpıcı olayları ele alması ve günlerce konuşulan olayları işlemesinin Acun Ilıcalı’nın dikkatini çektiği ifade edildi. Acun Ilıcalı’nın şimdiye kadar yapılan programlardan iddialı bir belgesel olabileceği fikri için Müge Anlı'nın kapısını çaldığı iddia ediliyor.

HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Acun Ilıcalı'nın bu tarz bir program için ya teklif götürmesi sonrası Müge Anlı'dan henüz bir açıklama gelmedi.





x







