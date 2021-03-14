Geçtiğimiz gün Müge Anlı’da yaşanan olay tüm Türkiye’yi şoke etti. Ablasının yeni boşandığı ve 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını, hatta ormanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'dan yardım istedi. Yayınlanan son programında, Çığ'ın ormanda çekilen çırılçıplak fotoğrafları ekrana geldi. Müge Anlı ise aile ile ilgili ikinci Palu Ailesi olayı diyerek şaşkınlığını belirtti.

Geçtiğimiz gün Müge Anlı’da yaşanan olay tüm Türkiye’yi şoke etti. Ablasının yeni boşandığı ve 20 yıllık eşi İsa Akman tarafından dolandırıldığını, hatta ormanda tecavüze uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Yayınlanan son programında, Çığ'ın ormanda çekilen çırılçıplak fotoğrafları ekrana geldi. Müge Anlı ise aile ile ilgili ikinci Palu Ailesi olayı diyerek şaşkınlığını belirtti.

ATV ekranlarında yayın yapan Müge Anlı'nın programına başvuran Abdurrahman Çığ, anlattıklarıyla herkesi ekrana kilitledi.

40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman tarafından kandırıldığı ve maddi ve manevi iddiasıyla istismar edildiği, bir ormanda ise tecavüze uğradığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibine başvurdu.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI EKRANA GELDİ

Akılalmaz olaylar zincirinde flaş bir gelişmesi yaşandı. Abdurrahman Çığ'a yapılan şantajın görüntüleri ortaya çıktı. Tüm Türkiye şoke oldu.

Talihsiz adamın, Antalya Manavgat'a götürülüp çıplak fotoğraflarının çekilmesi herkesin ağzını açık bıraktı. Yaşadıklarını anlattı.

Çığ, "Benim orada fotoğraflarımı çekip vücudumun bazı yerlerini kestiler. Sonra da İsa Akman beni çıplak şekilde ablamla yaşadığı eve götürdü. 3 gün orada kaldım" dedi.

Abisi o halde görünce bir şey yapamadığını söyleyen abla kardeş ise, "Eşim 3 gün evden çıkmadı telefonumu da aldı. Ben de abimin yaşadıklarını dosyaya yazıp ona jandarmaya git dedim" ifadelerini kullandı.

ENİŞTENİN VUKUATLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Çığ başına gelenleri çıkıp açıklamasının ardından ailenin köylüleri Müge Anlı'nın programına telefonla bağlanarak İsa Akman'ın kendilerine yaşattıklarını anlattı.

Köylüler, Çığ ailesinin 980 hayvanının, 980 hayvanının, enişteleri tarafından alınıp satıldığı iddia etti. Enişte hakkında tecavüz ve dolandırıcılık suçlamalarının da olduğu ortaya çıktı:

İsa'nın 2019 yılında ölümle sonuçlanan bir vukuatının da olduğu öğrenildi. İddiaya göre, İsa'nın yaptığı peynirleri yiyen 9 kişi sağlık sorunları yaşadı 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Öte yandan eniştenin Abdurrahman Çığ'ı işbirliği yaptığı Afyon'daki bir hocaya da götürdüğü söylendi. Kısmeti bağlı olduğu için evlenemediğine inandırıldı.

Genç adam, Afyon'da hoca olduğu iddia edilen kişi tarafından okunduğuna ve kısmetinin açıldığına ikna edilerek burada da 3 bin lira parasının alındığını söyledi. İsa Akman'ın 1978 doğumlu ve şoför olduğu öğrenildi.



