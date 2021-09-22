Türkiye Müge Anlı'da son dakika: Kendi ölüm ilanını yayınlayıp kaçmıştı, nedeni şaşkına çevirdi!
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Müge Anlı'da son dakika: Kendi ölüm ilanını yayınlayıp kaçmıştı, nedeni şaşkına çevirdi!

Türkiye

Müge Anlı'da son dakika: Kendi ölüm ilanını yayınlayıp kaçmıştı, nedeni şaşkına çevirdi!

Müge Anlı'da son dakika haberi...İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday 25 gün önce kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı. Türkan Günday'ın ortadan kaybolma nedeni şaşkına çevirdi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:39 Son Güncelleme:
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Son dakika: İstanbul’da, 25 gündür kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Türkan Günday’ın, kimseye haber vermeden Bartın’a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.



Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 50 yaşındaki Türkan Günday, sosyal medya hesabından kendi ölüm ilanını paylaştıktan sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları Müge Anlı'nın programına katıldı. Günday'ın yakınları Müge Anlı sayesinde Türkan Günday'ı buldu. Günday'ın kimseye haber vermeden Bartın'a evlenmeye gittiği ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'YA KATILDILAR

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşayan Türkan Günday, whatsapp durumundan kendi ölüm ilanını paylaştı, 'cenazeme kaç kişi gelecek?' diye soru sordu. Cenazesinin kaldırılacağı camiyi de paylaşarak okuyanların şaşkınlığını bir kat daha arttıran Günday, daha sonra kayıplara karıştı. 25 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi kadının yakınları Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

TELEFONLA BAĞLANARAK SEVİNDİREN HABERİ VERDİ

Yayından kısa süre sonra sevindiren haber telefonla programa bağlanan Songül Kızılçay isimli kadından geldi. Günday'ın hayatta olduğu, evlenmek için Bartın'a gittiği ortaya çıktı.

"İYİ BİRİNİ BULURSAM EVLENİRİM"

Telefonla bağlanan Songül Kızılçay, "Türkan hanımı arkadaş vasıtasıyla tanıdım. Bir kaç kez görüştük. Evime geldi. Bana, 'İstanbul'dan sıkıldım. Yalnızım. Ölsem de kimsenin haberi olmayacak. İyi birini bulsam evlenirim' dedi.

İMAM NİKAHI YAPMIŞLAR

Ben de, bekar dayım olduğunu söyledim. Dayımın evlenmek istediğinden bahsettim. Birbirlerine telefon numaralarını verdim. Bir süre telefonda görüştüler. Daha sonra Bartın'da yaşayan dayım İstanbul'a geldi. İmam nikahı yapmışlar. Sonra Türkan Bartın'a dayımın yanına gitti. Resmi nikah kıyacaklar" dedi. Türkan Günday'ın kendisine ilgisiz davranıldığı için hiçbir yakınına haber vermeden Bartın'a evlenmeye gittiği öğrenildi.


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