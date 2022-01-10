Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi.

Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü. 6 günlük aramda bir sonuca ulaşamayan aile üyelerinden Yiğit'in annesi ve ablası 7. günde atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na çıktı.

Anne ve abla burada kayıp olan genç hemşirenin bulunması ve görenlerin polisi araması için çağrıda bulundu. Anne Fatma Yiğit programda, oğlunun İstanbul'a hemşire olarak atandığını ama bize uzak olduğu için gitmeye gönlü olmadığını söyledi.

Anne Yiğit, "Hep yanımızdaydı. Hep aile olarak beraberdik. Gideceği için duygusallığımı çok belli ettiğim için mi gitmek istemedi bilemedim. Kurban olduğum Allah'ım yardım etsin."

ABLASI MÜGE ANLI'YA ANLATTI! 'KIZ ARKADIŞINA SÖYLERİM'

Ablası Buket Yiğit kardeşi ile son konuştuğunda Batuhan'ın üzgün olduğunu belirtti. Abla Yiğit Müge Anlı'ya son konuşmalarını anlattı:

"Üniversiteden Kemal diye bir arkadaşıyla aralarının bozuk olduğunu söyledi. Ama Kemal'de Batuhan'a sırrını kız arkadaşına söylerim diye tehdit etmiş. Ben o sırrın ne olduğunu sorduğumda bana da anlatmak istemedi..."

BATUHAN YİĞİT'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

7. günde de aramalar devam ederken genç hemşireden saat 13.30 sıralarında acı haber geldi. Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda aramaların devam ettiği esnada birinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber etti.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucunda yerde yatan hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp olarak aranan genç hemşire olduğunu belirledi.

BOĞAZINDAKİ VE ELİNDEKİ KESİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde yerde yatan kişinin kayıp olarak aranan genç hemşirenin olduğu anlaşıldı. Genç hemşirenin boğazında ve elinin çeşitli yerlerinde bulunan kesikler dikkat çekti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hemşirenin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU!

Batuhan Yiğit'in babası Erkan Yiğit ilk kez konuştu! Sürücü sabah.com.tr'ya anlattı.

Baba Yiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Evde herhangi bir sıkıntımız yoktu, maddi veya manevi gayet iyi durumdaydık. Çok başarılı bir öğrenciydi, üstten ders alarak üniversiteyi bitirdi. Hatta ayriyetten veterinerlik okuyordu. Ataması olmuştu, İstanbul'a gidecekti, ama ne oldu biz de bilmiyoruz.O kadar detaylı bir şey söylemediler, şu an araştırılıyor, 3-4 ay sürer dediler. Bıraktığı mektupta bize bir şey yazmamış.Zaten 3-4 satır bir şey yazmış. Tehdit edildiğine dair bir bilgim yok, zaten kapalı bir çocuktu. Biz de olayın araştırılıp, çözelmesini istiyoruz..."















