Türkiye Müge Anlı'dan yardım istemişti; Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar mı etti?
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Müge Anlı'dan yardım istemişti; Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar mı etti?

Türkiye

Müge Anlı'dan yardım istemişti; Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar mı etti?

Davut Kıranlı, çocuklarını ve 4 torununu bırakıp kendisinden 15 yaş küçük Muammer'le kaçan karısı Sevgi Kıranlı'nın zorla götürülmüş olabileceğini iddia ederek Müge Anlı'ya katılmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 'Davut Kıranlı intihar etti' iddiası konuşuluyor.

15 Şubat 2021, Pazartesi 11:48 Son Güncelleme:
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ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı.

Müge Anlı’ya katılan ve eşinin bulunmasını isteyen Davut Kıranlı eşinin kaçırıldığını belirtmişti. Bir süredir araştırmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada “Davut Kıranlı intihar mı etti?' sorusu sorulmaya başlandı. Olayla ilgili son dakika gelişmesi ise, Davut Kıranlı öldü mü? İntihar mı etti?

Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat Cuma günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme gelmişti. Programda karısının şoför olarak işe aldığı Muammer tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini sık sık dile getiriyordu. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi.

Karısını çok sevdiğini programda bile ‘güzelim’ diye hitap eden eş Davut Kıranlı canlı yayında bir şok yaşadı. Müge Anlı kısa süre içerisinde ulaştığı Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı canlı yayına çağırdı. Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyleyince stüdyo karıştı.

Müge Anlı'nın son bölümünün kaldırılmış olması dikkat çekerken izleyiciler, ''Davut Kıranlı öldü mü, intihar mı etti?'' sorusunu gündeme getirdi. Kıranlı'nın bir araç önüne atlayarak intihar ettiği öne sürüldü ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Davut Kıranlı'nın akıbetinin ise pazartesi günü netlik kazanması bekleniyor.

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