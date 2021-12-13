Türkiye Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak intihar etti! Kahreden detaylar

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak intihar etti! Kahreden detaylar

Türkiye

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak intihar etti! Kahreden detaylar

Müge Anlı'nın programına katılarak eşinin bulunmasını isteyen Serkan Kıyak intihar etti. Serken Kıyak, Müge Anlı'nın programında 'Evine, çocuğunun yanına dön' diyerek eşine seslenmişti. Serkan Kıyak, Müge Anlı canlı yayınında, karısının pideciye kaçtığını duyunca adeta yıkılmıştı. Serkan Kıyak'ın evinde iple kendisini tavana asarak canına kıyması herkesi üzdü. Öte yandan Serkan Kıyak ile ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı...

13 Aralık 2021, Pazartesi 16:23 Son Güncelleme:
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Uşak'ta yaşayan, çıktığı bir televizyon programında ortadan kaybolan eşi Zehra K.'nin (30) pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını öğrenen Serkan K. (32), evinde iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde memur olan 1 çocuk babası Serkan K., 3 Aralık'ta 2 yıllık eşi ev kadını Zehra K.'nin ortadan kaybolması üzerine polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis Zehra K.'yi ararken, Serkan K. de eşinin bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Eşine, 'Evine, çocuğunun yanına dön' çağrısı yapan Serkan K., hayatının şokunu yaşadı. Serkan K., programa bağlanan eşi Zehra K.’nin pidecilik yapan komşusuyla kaçtığını söylemesiyle yıkıldı. Programın ardından Serkan K., memleketi Uşak'a döndü.

YAKINLARINI ARAYIP HELALLEŞMİŞ

Serkan K., dün 1 yaşındaki kızını kız kardeşi Seval K.'ye bıraktıktan sonra evine dönüp yakınlarını telefonla arayarak helalleşti. Durumdan şüphelenen yakınları aramalara rağmen Serkan K.'ye ulaşamayınca, polise haber verdi. 

EKİPLER TAVANA ASILI HALDE BULDU

Dün saat 12.00 sıralarında Serkan K.’nin Durak Mahallesi, Hoca Tahir Efendi Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp içeri girdi. Ekipler, Serkan K.'nin tavana iple asılı cesedi ile karşılaştı.

YETİŞTİRME YURTLARINDA BÜYÜMÜŞ

Serkan K.'nin cenazesi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Yetiştirme yurtlarında büyüdüğü ve 2 yıl önce görücü usulüyle evlendiği belirtilen Serkan K.'nin ölümü yakınlarını yasa boğdu.



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