Müge Boz galibiyeti öpücükle kutladı

7 aylık hamile Müge Boz, Galatasaray basketbol takımında oynayan eşi Caner Erdeniz’in maçına gitti. Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşmada Galatasaray, Fenerbahçe’yi 83-64 yendi.

Tribünde hop oturup hop kalkan Müge Boz galibiyeti eşini öperek kutladı.

'Önümüzdeki derbiyi kucağımda izleyecek'

Müge Boz “Maç o kadar heyecanlıydı ki yerimde oturamazdım. Bebeğim de mutlu. Bir daha ki derbiyi kucağımda izleyecek” dedi.





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