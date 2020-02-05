Müge Boz paylaştı, herkes aynı şeyi merak etti

Müge Boz, haziranda basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya Barcelona’da nikah masasına oturmuştu. Kasım ayında da anne olan Boz, doğum sürecini ve sonrasını şöyle anlatmıştı: “Mutluluktan deliren var mıdır acaba? İşte o, ben olabilirim. Eşim ile hem sevinci, hem korkuyu, hem üzüntüyü, hem de heyecanı çok yoğun bir şekilde yaşadık. Birbirimize daha çok bağlandık. Aşkımız çoğaldı. Bir Caner’e bakıyorum, bir Vina’ya, mutluluktan sürekli ağlıyorum, kendimi tutamıyorum. Hayatıma iyi ki Caner girmiş.”

Yeni imajı beğenildi

Ünlü oyuncu, bugün yaptığı paylaşım ile yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu. Takipçileri yeni imajını çok beğendiklerini belirten yorumlarda bulundu.

Müge Boz'un bu paylaşımından sonra çok fazla sayıda takipçisi Müge Boz'a saçlarının rengini sordu.

- Çok yakışmış.

- O kadar doğalsın ki... Sana bakmak güneşli, yemyeşil bir doğada akan nehir suyuna bakmak gibi bir şey.

- Yaa ne renk bu çok güzel olmuş.

- İlk bakışta Shakira sandım.

- Zaten güzeldin daha da güzelleşmişsin.

- Rengi harika olmuş.

- Offffff daha ne kadar güzel olabilirdi ki?

- Harika bir renk. Tam olarak ne diye geçiyor acaba?

- Saçınıza hangi bakımları yapıyorsunuz? Hangi şampuanı kullanıyorsunuz?

Anne olunca anlıyormuşsun

Müge Boz bir diğer paylaşımında ise resmen içini döktü

"Buraya yazarsam belki rahatlarım🙄emziriyorum elimden geldiğince her fırsatta ama mama takviyesi de yapmak durumunda kalıyorum. Kabul edemiyorum hala, ‘nasıl sütüm yetmez’ diye deliriyorum. ‘Sütüm yetmez deme’ evrene kötü enerji yollama diyorum. ‘ Yediğim içtiğim her şey bebeğime şifa dolu süte dönüşsün’ diyorum sonra, imgelemeler yapıyorum. Sabah mama kutusunu görünce yine moralim bozuluyor.

Hayatta nasıl hiç bir şeyi kontrol edemeyeceğimizi yine çok pis bir şekilde, kafama vurula vurula öğreniyorum.

Şimdi şuraya benim gibi hisseden diğer anneler çizelim... Yalnız olmadığımızı bilelim diye atıyorum bu postu. Hani küçükken arkadaşımızın bir yeri yara olduğunda ‘ ben de bir keresinde düşmüştüm ve buram böyle kanamıştı’ deyip küçücük aklımızla onu teselli etmeye çalışırdık ya, o hesap işte.

Şurada 4 ay kaldı, sonra dayarım organikleri telafi ederim bu açığı diyorum, ama bir sohbette yine karşıma çıkıyor; ‘sonuçta deli gibi anne sütü emmedi bu çocuk, o yüzden şuna buna daha çok dikkat etmelisin’... Hoop yine kafa gidiyor.

Böyle böyle geçiyor günler.

Ağlarken bazen içimden şu cümleler geçiyor, “senin annenin sütü yok, senin annenin sütü yok, beni delirtmek mi istiyorsun... Hahahahah😂😂 gülüyorum halime sonra. diyorum ki, anne olunca anlıyor muşsun."







