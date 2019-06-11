Müge Boz ve Caner Erdeniz’in evlilik tarihi belli oldu!

Oyuncu Müge Boz (35) geçen haftalarda sosyal medya hesabından Galatasaray'da forma giyen basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz'le (32) evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.

Boz, şimdi ise Erdeniz'le evleneceği tarihi açıkladı.

''13 HAZİRAN'DA BARSELONA'DA EVLENİYORUZ''

Ünlü oyuncu ''Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız.

Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız" dedi.