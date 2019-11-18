Caner Erdeniz ile Haziran ayında Barselona'da evlenen ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı.

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Öte yandan Boz ve Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.

Bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu

Oyuncu Müge Boz bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu:

"En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu."

"Bebeğin cinsiyetini öğrenmedim"

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa" programına konuk olan oyuncu Müge Boz bebeğinin cinsiyetini hala öğrenmediğini söylemişti.

İşte Müge Boz’un açıklamalarından satır başları…

"Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim."

'Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz'

"Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor."

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