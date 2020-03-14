Magazin Müge Boz’un videosu tepki çekti

Müge Boz’un videosu tepki çekti

Magazin

Müge Boz’un videosu tepki çekti

Müge Boz, dört aylık kızı Vina’yı kucağına alıp, pilates yaptığı videoyu Instagram’dan paylaşınca, takipçilerinin tepkisini çekti.

14 Mart 2020, Cumartesi 12:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturdu. Çiftin kız bebekleri Vina, kasım ayında dünyaya geldi. Müge Boz, Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızı ile pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

"Çocuğun emniyeti daha önemli"

Oyuncu, “Bebek, kedi ve köpeğiniz varsa bu stüdyo, pilates size göre” derken, kullanıcılar, “Çocuğun emniyeti daha önemli”, “Bebek tehlikede” ve “Düşme anında tutunma çabası kızını etkiler” gibi mesajlar gönderdi.


https://www.instagram.com/p/B9q1FXEA1Hg/


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Mart 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Kadın olmak yük oldu omuzlarımızda!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (14 Mart 2020)