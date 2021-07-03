Türkiye Muğla Fethiye'de tur teknesi battı!

Muğla Fethiye'de tur teknesi battı!

Türkiye

Muğla Fethiye'de tur teknesi battı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesi battı, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 17:38 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.


3 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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