Muğla'nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu 3 kişi yaralandı. Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarındaki tur teknesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.





3 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, içinde 35'i yolcu 38 kişinin bulunduğu teknedeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diğer kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.