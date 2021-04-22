Türkiye Muğla'da 2 bin 300 yıllık mezar bulundu

Muğla'da 2 bin 300 yıllık mezar bulundu

Türkiye

Muğla'da 2 bin 300 yıllık mezar bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sulama hattı çalışması sırasında yapılan kazıda, Helenistik Döneme ait olduğu değerlendirilen 2 bin 300 yıllık mezar bulundu.

22 Nisan 2021, Perşembe 01:27 Son Güncelleme:
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Menteşe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Gülağzı Mahallesi'nde sulama hattı kazı çalışması sırasında kepçe bir cisme denk geldi. Mezar olduğu tahmin edilen taşın bulunması üzerine çalışmalar durdu.

İhbar üzerine bölgeye inceleme yapması için Muğla Müze Müdürlüğü görevlileri çağrıldı. Helenistik Döneme ait olduğu öğrenilen 2 bin 300 yıllık mezardan insan kafatası ve iskeletlerinin yanı sıra kandil çıktı.

Yetkililerin çalışmasını tamamlanmasının ardından mezarın üzerinin kapatılacağı ve sulama hattı çalışmalarının süreceği bildirildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA(DHA)

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