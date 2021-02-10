Türkiye Muğla'da 98 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Muğla'da 98 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Türkiye

Muğla'da 98 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Muğla'da 98 yaşındaki Behiye Türker kronik rahatsızlıklarına rağmen koronavirüsü yenerek taburcu oldu.

10 Şubat 2021, Çarşamba 17:34 Son Güncelleme:
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Öksürük ve halsizlik şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Behiye Türkler'in Covid-19 testi pozitif çıktı. 6 çocuk ve 8 torun sahibi Türkler, hastaneye yatırıldı.

10 günü yoğun bakımda 17 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan Türker, taburcu oldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Şahin, "Behiye Türker gibi bir çınarımızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemizde geçirdiği 17 günlük süreçte kendisi hepimize bir moral kaynağı oldu. Şimdi evinde yakınları tarafından özenle bakılıyor" dedi.

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